هدى زكريا: الجندي والضابط المصري قارئ ومثقف بطبعه

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الجيش المصري منذ بداية التاريخ الحديث، وتكوينه على يد محمد علي، لاحظنا أن الجندي والضابط المصري قارئ بطبعه، فشاهدنا محمود سامي البارودي، رب السيف والقلم، وحافظ إبراهيم الشاعر الكبير كان ضابطًا بالجيش.

الضابط المصري لا يقنع فقط بالعلوم العسكرية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن الضابط المصري لا يقنع فقط بالعلوم العسكرية، ولا يعتبر العلوم العسكرية فقط آخر بحثه، مؤكدة أنه عند زيارتها إلى الكلية الحربية وجدت 120 ضابطا مصريا مسجلين لرسالات ماجيستير ودكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وواصلت: «كلمة مثقف هنا لاحظنا أننا وجدنا حرص الضابط أن يذوب في العلوم المدنية، وجدنا يوسف السباعي، وثروت عكاشة، وقيامه بالكثير من الأدوار، ومشيد أكاديمية الفنون، فهو كان ضابطًا، وعندنا الفنان أحمد مظهر».