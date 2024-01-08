أبرز 5 معلومات عن «وسام الطويل».. عسكري بارز في «حزب الله» اغتالته إسرائيل

أعلنت مصادر مقربة من «حزب الله»، اليوم الاثنين، اغتيال أحد القادة العسكريين البارزين في الحزب اللبناني، المدعوم من إيران، يُدعى «وسام الطويل»، قيادي في كتيبة «الرضوان»، بعدما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارته، في غارة جوية، بإحدى البلدات في جنوب لبنان.

مقتل قيادي بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، أن قائداً عسكرياً شهيراً تابعاً لـ«حزب الله»، لقي مصرعه في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان.

ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز عربية»، فقد قتل القيادي اللبناني وسام الطويل، في غارة إسرائيلية استهدفت السيارة التي كانت تقله في بلدة «خربة سلم»، جنوب لبنان، ووصفته بأنه مسؤول قيادي في إدارة عمليات «حزب الله» في جنوب البلاد.

جاء ذلك في نفس ذات الوقتً الذي تتصاعد فيه حدة المخاوف من توسع رقعة الحرب بشكل أكبر، بعد اغتيال القيادي في حركة «حماس»، صالح العاروري، في غارة إسرائيلية استهدفت مكتباً تابعاً للحركة الفلسطينية، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله في لبنان.

من هو القيادي اللبناني وسام الطويل؟

وفي هذا السياق ترصد «الوطن» أبرز 5 معلومات عن وسام الطويل، القيادي اللبناني الذي قتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته بجنوب لبنان، وفق صحف ووسائل إعلام لبنانية:

- ولد وسام الطويل، في مدينة صور جنوب لبنان، عام 1970.

- انضم وسام الطويل لحزب الله في سن مبكرة، وسرعان ما تدرج في صفوفه، وأصبح أحد أبرز قيادات الحزب.

- تولى وسام الطويل مناصب قيادية عدة ومختلفة في حزب الله، حيث ترأس مسؤولية ملف التصنيع والتطوير العسكري، بالإضافة إلى ملف العمليات الخارجية.

- تولي وسام الطويل منصب عضو في مجلس الشورى المركزي لحزب الله.

- شارك وسام الطويل في حرب لبنان الثانية عام 2006، وقاد مجموعة كبيرة من مقاتلي حزب الله في القتال ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.