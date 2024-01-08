إطلاق 14 صاروخا من قطاع غزة على سديروت كتب: أحمد شوقي 09:49 م | الإثنين 08 يناير 2024 سديروت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق 14 صاروخا من قطاع غزة على سديروت خلال الرشقة الأخيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: إدخال 168 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري رفح وكرم أبوسالم القاهرة الإخبارية: 9 آلاف جندي إسرائيلي حصلوا على علاج نفسي منذ بدء الحرب القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية لا تتوقف عن إطلاق قذائفها بغزة عشوائيا «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الألمانية رفعت راية التقشف في موازنة 2024 القاهرة الإخبارية قطاع غزة الرشقة الأخيرة بقلم أحمد شوقي