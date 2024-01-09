مواعيد وأماكن مبادرة «إحنا معاك» للشهادة الإعدادية بالدقهلية.. مراجعات مجانية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية انطلاق مبادرة «إحنا معاك» من أجل المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية بالمجان في مختلف المراكز وجرى تحديد مواعيد وأماكن المبادرة.

مبادرة «إحنا معاك» للمراجعة للشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشار شعبان إلى توفير المبادرة في محافظة الدقهلية في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بمواعيد محددة وجدول جري وضعه من أجل الطلاب.

وجاء الجدول الخاص بالمواعيد كالآتي:

- في مركز وإدارة ميت غمر جاءت كالتالي:

- في مركز وإدارة بني عبيد التعليمية جاء جدول مبادرة «إحنا معاك» كالتالي:

- في مركز وإدارة تمي الأمديد جاء جدول مبادرة «إحنا معاك» كالتالي:

- في محلة دمنة جاءت مراجعة الشهادة الإعدادية بالدقهلية:

- في إدارة ومركز دكرنس جاء جدول المراجعة لمبادرة «إحنا معاك» كالتالي:

- في مركز وإدارة المطرية كالآتي:

- في مركز وإدارة المنزلة كالآتي:

- في مركز وإدارة السنبلاوين جاءت مبادرة «إحنا معاك» للمراجعة للشهادة الإعدادية بالدقهلية:

- في مركز طلخا جاءت مبادرة «إحنا معاك» في الأماكن الآتية: