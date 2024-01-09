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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23 ألفا و210 شهداء

كتب:

هانى حسن
12:27 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 جريحا منذ 7 أكتوبر، موضحا أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 جريمة حرب ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدا و241 جريحا خلال 24 ساعة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ عدد من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات، وأنّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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بقلم هانى حسن