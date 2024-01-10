خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا استفادت من حصار الحوثيين للسفن الإسرائيلية

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير الاستراتيجي من بيروت، إن الحوثيين أعلنوا منذ بدء هذه العمليات العسكرية باتجاه إيلات وإسرائيل، وأن السفن التي تتجه إلى هذا الميناء أو حتى ذات ملكية إسرائيلية أنهم سيواجهوهها وأن الحصار مقابل الحصار.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحوثيين يحاصرون كل السفن التي لها علاقة بإسرائيل طالما إسرائيل تحاصر غزة، وهو أمر يختبئ حوله الحوثيون ولكن حتى اليوم استفادت الولايات المتحدة من هذه الفرصة لتنشئ في المنطقة تحالفا دوليا عسكرية، وهذا هو تمركز استراتيجي في البحار والمضائق لدول الناتو والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه محاولة أمريكية للسيطرة على المنطقة مجددا.