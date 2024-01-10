مدبولي: عقد قمة ثلاثية بمدينة العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، إذ استحوذت القضية الفلسطينية والوضع الحالي في غزة على محاور اللقاءات التي عقدها الرئيس مؤخرا، واستقبل رئيس الجمهورية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرى استعراض مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية، وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس على الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها الدولة المصرية مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية أيضا كانت حاضرة في مناقشات موسعة خلال لقاء الرئيس بوفد أمريكي زار مصر مؤخرا وضم كلا من السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الجانب الأمريكي حريص على الاستماع لرؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وخلال استقباله أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، لتقديم التهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، تناول الرئيس أيضا أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين.

عقد قمة ثلاثية في مدينة العقبة اليوم

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية في مدينة العقبة اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية، مضيفا: «هناك حرص كبير من الرئيس على مواصلة جهود التنسيق الكامل للعمل على الوصول لحلول للأزمة الراهنة في غزة، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للقضية».

وفي سياق آخر، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبال سيادته قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والابتهاج بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى قيام الرئيس بتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى المنتخب الوطني لكرة القدم الذي واصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.ـ