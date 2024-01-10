قرار حكومي بنشر أجهزة «الرجفان» في 7 أماكن لمواجهة ظاهرة توقف القلب المفاجئ

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة والسكان بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.

وجرى التنويه في هذا الصدد إلى توافق الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في عدة أماكن مقترحة، وهي كما يلي.

- مطار القاهرة الدوليّ.

- محطة قطار مصر.

- محطة مترو السادات.

- الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مصلحة الجوازات.

- مجمع السجل المدني.

- المحاكم الكبرى، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.