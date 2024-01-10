أمين الفتوى: تناول الأدوية المخدرة دون روشتة طبيب حرام شرعا

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جزءا من تكريم الإنسان هو العقل، لافتا إلى أن المساس بالعقل له خطورته الكبيرة، وبالتالي نجزم بحرمة كل أنواع المخدرات والمسكرات.

كل مخدر حرام شرعا

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «كل مخدر حرام شرعا أيا كان نوعه أو اسمه، وكذلك الأدوية المخدرة يحرم تناولها إلا تحت إرشاد الطبيب».

وتابع: «هناك نهي واضح سواء قرآني أو حديث شريف، عن كل المخدرات والمسكرات في كل العصور مهما اختلف شكلها ونوعها، لأن فيها هلاكا للعقل والبدن، ومن الإرادة البشرية، وتجعل الإنسان يعيش فى الأوهام، ولا يستطيع القيام بالتكليف الإلهي».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.