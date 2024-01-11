رئيس «ماعت»: نطالب دول العالم بالاقتداء بنهج جنوب أفريقيا تجاه إسرائيل

انطلقت اليوم، جلسة محكمة العدل الدولية، لمحاكمة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها في قطاع غزة، وتعتبر جلسة اليوم هي أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

بعد خطوة جنوب أفريقيا.. جرائم إسرائيل في غزة

ومن جانبه، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تعليقا على خطوة جنوب أفريقيا، أن إسرائيل ترتكب العديد من الجرائم في حق الفلسطينيين منذ عقود، وتحرمهم من وسائل العيش الأساسية وتمارس العقاب الجماعي بحقهم.

وأضاف رئيس ماعت: «إسرائيل تشن عدوانا مسلحا في قطاع غزة وجريمة إبادة جماعية في ظل صمت دولي، ولا يمكن إنكار أن المجتمع الدولي فشل في وقف الاعتداءات السافرة للاحتلال الإسرائيلي والحد من التماجي في هذه الجرائم ضد شعب فلسطين، وخطوة جنوب أفريقيا خطوة قوية».

تطبيق المحاكمة العادلة

ودعا عقيل محكمة العدل الدولية لتطبيق المحاكمة العادلة وتقديم كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص الشعب الفلسطيني، وطالب دول العالم بضرورة الاقتداء بنهج دولة جنوب أفريقيا، والتي أعلنت عن تجهيزها للحجج القانونية اللازمة لإدانة سلطات الاحتلال، والانضمام إلى دعواتها.