وول ستريت جورنال: مستودعات أسلحة الحوثيين ضمن قائمة أهداف الضربات الأمريكية

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وول ستريت جورنال، أن مستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين في منطقتي الحديدة وحجة غربي اليمن ضمن قائمة الأهداف المتوقع الهجوم عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القناة. ‎

كما أكدت وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤول دفاعي أمريكي، أن قوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة وحصنت أسلحة أخرى تحسبًا لضربة من الولايات المتحدة وحلفائها.