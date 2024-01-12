«رويترز»: أمريكا وبريطانيا تقصفان أهدافا للحوثيين في اليمن

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وكالة أنباء رويترز، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

كما أكدت القناة نقلًا عن سكان محليين في اليمن، سماع دوي انفجارات في محيط مدينة الحديدة اليمنية، مشيرة إلى أن هناك ضربات أمريكية على صنعاء وسماع دوي انفجارات في المدينة.

كما أوضح مراسل القناة أن هناك ثلاث ضربات استهدفت مطار مدينة صنعاء اليمنية حتى الآن.