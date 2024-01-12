الحرب تشتعل في اليمن .. واشنطن وبريطانيا تقصفان 10 أهداف في اليمن ردا على هجمات الحوثيين

أعلن مسؤولون أمريكيون في وزارة الدفاع «البنتاجون» أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني، نفذت سويًا تنفيذ غارات استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وذلك بحسب «رويترز».

وأفادت «رويترز» عن شهود عيان، قالت بأنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في صنعاء خلال الدقائق الماضية، بينما تحلق طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قبالة السواحل اليمنية.

القوات استهدفت 10 أهداف للحوثيين

وأكد مسؤول في «البنتاجون»، بحسب ما نشرته سكاي نيوز عربية، أن القوات استهدفت نحو 10 أهداف للحوثيين في اليمن، وهي مراكز تصنيع مسيّرات ومخازن أسلحة، وأن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

ونشرت القاهرة الإخبارية، أن ثلاث ضربات استهدفت مطار مدينة صنعاء اليمنية، وأكد سكان محليون، سماع دوي انفجارات في محيط مدينة الحديدة اليمنية نتيجة الضربات الأمريكية على العاصمة اليمنية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، أفادت بأن بريطانيا ستنضم للولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية لمواقع عسكرية لجماعة الحوثي اليمنية في غضون ساعات، وأكدت أن الرد الذي ستشنه الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا‬ سيكون له أثر محدود، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية، عقدت اجتماعًا مساء أمس، لبحث تطورات الأوضاع في البحر الأحمر واحتمال توجيه ضربات عسكرية للمتمردين الحوثيين اليمنيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.