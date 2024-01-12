«الدفاع البريطانية»: استهدفنا مطارا في اليمن يستخدمه الحوثيون لإطلاق الصواريخ

أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أنّ تهديد الملاحة جعل المشاركة في الهجوم على مواقع الحوثيين واجبًا، مشيرًا إلى أنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على مواقع الحوثيين.

وأوضح أن قدرات الحوثيين على تهديد السفن تلقت ضربة قوية، متابعًا: «استهدفنا مطارًا في اليمن استخدمه الحوثيون لإطلاق صواريخ كروز»، وذلك، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.