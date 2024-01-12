5 أنواع جديدة لمرض ألزهايمر الخطير.. ما علاقتها بفشل العلاج؟

ألزهامير من أخطر الأمراض العقلية وأشدها قسوة على المريض وأهله، إذ لم يتوصل العلماء حتى الآن، لعلاج فعال ينهي معاناة هؤلاء المرضى، الذين يعيشون منفصلين عن الواقع، بسبب فقدان الذاكرة ونسيان حتى أسماء ذويهم وأقاربهم، لكن كشف باحثون هولنديون أن هناك 5 أنواع من ألزهايمر.

العلماء الهولنديون أجروا دراسة، نشرتها مجلة «Nature Aging» الطبية، ونقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، توصلوا عبرها من خلال فحص بروتينات السائل النخاعي الموجود في الدماغ والعمود الفقري، لأكثر من 400 مريض ألزهايمر، إلى أن هناك 5 أنواع من مرض ألزهايمر، ما قد يفسر سبب عدم فعالية مع بعض الأدوية.

5 أنواع من مرض ألزهايمر

واكتشف العماء أن الـ5 أنواع من مرض ألزهايمر، مختلفة عن بعضها من حيث التشخيص، وأن لكل منها آثارا سريرية محتملة على العلاج، وتسبب مستويات عالية من نمو خلايا الدماغ، التي تؤدي إلى إنتاج البروتينات المسببة لـ«ألزهايمر».

- النوع الأول: المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات نمو خلايا المخ، يعيشون لمدة 9 سنوات بعد التشخيص في المتوسط.

- النوع الثاني: يصاحب مرض ألزهايمر، أمراضا في الجهاز المناعي الداخلي للدماغ.

- النوع الثالث: يصاب أصحابه بمشكلات في إنتاج البروتين في الدماغ.

- النوع الرابع: يصاب أصحابه بإمدادات الدم إلى الدماغ.

- النوع الخامس: يعاني المصابون به من مشكلات في الحاجز الدموي الدماغي.

الوصول للعلاج السليم يحتاج تجارب كثيرة

وتوصل العلماء، إلى أن أنواع ألزهايمر المختلفة، قد تفسر سبب فشل بعض أدوية ألزهايمر، ما يدعوا إلى إجراء مزيد من الدراسات لإعادة تحليل التجارب السريرية، لتحديد علامات مرض ألزهايمر، وهو ما أكده الدكتور أحمد الشنهوري، أخصائي المخ والأعصاب، موضحا أننا نحتاج إلى إجراء تجارب كثيرة للتوصل إلى علاج فعال للمرض.

ويؤكد «الشنهوري»، لـ«الوطن»، أن ألزهايمر له مراحل كثيرة، وكل مرحلة تحتاج إلى علاج مختلف: «مفيش علاج فعال بنسبة كبيرة، علشان كده محتاجين نعمل مزيد من الاختبارات والتجارب للتوصل إلى علاج لمئات المرضى الذين فقدوا هويتهم».