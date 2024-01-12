«التعاون الدولي» توقع منحتين مع سويسرا بـ19 مليون دولار لصالح وزارة الإسكان

وقعت وزارة التعاون الدولي مع الجانب السويسري منحتين بقيمة 19 مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف.

تأتي المنحتين في إطار العلاقات الثنائية

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص.

وتستهدف المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، من خلال تحسين إدارة مياه الشرب وتقديمها للمواطنين في محافظة أسوان، وتوفير فرص متكافئة للاستفادة من نظام الإمداد بمياه الشرب، واتخاذ إجراءات كفيلة بتوفير المياه لسكان المناطق المستهدفة.

كما تستهدف المنح الموجهة من الجانب السويسري تمويل مشروع إدارة الحمأة في مدينة بني سويف، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة والمتوسطة الحجم في مدن الأقاليم بمصر باستخدام تقنية متكاملة يمكن تكرارها في محافظات أخرى لتصبح ذات أثر منهجي، من خلال إنشاء مصنع للتسميد العضوي لتحسين إدارة الحمأة ولإنتاج الطاقة المتجددة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية السويسرية وحرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، موضحة أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر .