عاجل.. قرار صادم من كولر ضد لاعب الأهلي

سيطرت حالة من الغضب على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه محمود متولي، مدافع الفريق، بسبب استمرار إصابته في العضلة الأمامية.

وعلم «الوطن سبورت» أن مارسيل كولر أعلن عن غضبه بعدما علم باستمرار إصابة محمود متولي رغم حصوله على تأكيدات بجاهزية اللاعب بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بالفترة الماضية واستمرت لمدة 14 يومًا حتى يوم الخميس الماضي.

ويغيب محمود متولي عن مباريات الأهلي بسبب الإصابة العضلية منذ بداية الموسم الجاري، إذ لم يشارك اللاعب في أية مباراة منذ انطلاق فعاليات الموسم الجاري 2023 - 2024.