خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد 2.9 لهواتف الأندرويد والآيفون

أطلقت شركة ببجي تحديثا جديدا برقم الإصدار 2.9 للعبتها الشهيرة ببجي، ما أثار اهتمام عشاق اللعبة الذين ظلوا في انتظار التحديث الجديد لتحميله، نظرً لما يتيحه من مزايا جديدة ومتعة تضفي جوا من المرح والتشويق، لذا تستعرض «الوطن» في التقرير التالي خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد 2.9 لهواتف الأندرويد والأيفون.

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن باتباعها تحميل تحديث ببجي الجديد 2.9 لهواتف الأندرويد والأيفون، بحسب ما أوضحه موقع sportskeeda، كالتالي:

خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد 2.9 لهواتف الأندرويد

- قم بفتح Google Play تطبيق على هاتفك الأندرويد.

- أبحث عن تحديث ببجي في شريط البحث.

- اختر النتائج ذات الصلة بتحميل تحديث ببجي الجديد 2.9.

- أضغط على زر تحديث لتثبيت النسخة الأحدث.

- انتظر حتى يكتمل التثبيت ثم افتح اللعبة للاستمتاع بالتحديث الجديد والميزات الممتعة التي يقدمها.

خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد 2.9 لهواتف الأيفون

- افتح App Store على جهازك الأيفون.

- ابحث عن التحديثات المتاحة.

- اختار تحديث ببجي من القائمة.

- أضغط على زر تحديث لتثبيت النسخة الجديدة.

- انتظر حتى يكتمل التثبيت ثم افتح اللعبة للاستمتاع بالتحديث الجديد والميزات العديدة التي يقدمها.

متطلبات تحميل لعبة ببجي على جهاز الأندرويد

لتثبيت وتشغيل لعبة ببجي على جهاز أندرويد، يحتاج الهاتف إلى توفر المتطلبات التالية:

- نظام التشغيل: Android 5.1.1 أو أحدث.

- المعالج: ثنائي النواة 1.2 جيجاهرتز أو أفضل

- الذاكرة: RAM 2 جيجابايت على الأقل.

- مساحة التخزين: مساحة حرة 2 جيجابايت على الأقل.

- اتصال بالإنترنت.

متطلبات تحميل وتشغيل لعبة ببجي على الأيفون

لتشغيل لعبة ببجي على جهاز iPhone أو iPad، يجب أن يكون الجهاز متوافقا مع المتطلبات التالية:

- نظام التشغيل، iOS 9.0 أو أحدث.

- المعالج: معالج ثنائي النواة 1.2 جيجاهرتز أو أفضل.

- الذاكرة: RAM 2 جيجابايت على الأقل.

- مساحة التخزين: مساحة حرة 2 جيجابايت على الأقل.

- اتصال بالإنترنت.