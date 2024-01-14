أفضل الأماكن لوضع جهاز الراوتر.. حيلة بسيطة لزيادة سرعة الإنترنت

يعاني البعض من بطء شبكة الإنترنت المنزلي رغم شحن الباقة، ولا يعرفون أن مكان وضع للراوتر، من الممكن أن يكون سبب في ضعف إشارة الإنترنت، لذلك يتساءلون عن أفضل الأماكن لتقوية شبكة للراوتر، تجنبا لضعفه، حيث أصبح لا غنى عنه سواء في الدراسة أو الامتحانات أو حتى العمل.

أفضل الأماكن لتقوية جهاز الراوتر

بحسب محمد طلعت، مهندس اتصالات، لـ«الوطن»، فإن أفضل الأماكن لتقوية جهاز الراوتر، وإشارة الإنترنت، هي كالتالي:

- ضرورة إبعاد الراوتر عن مصادر الكهرباء التي تتداخل مع شبكة الواي فاي.

- تجنب وضع الراوتر بجانب الأجهزة الكهربائية التي تضعف شبكته وإشارة الإنترنت.

- تجنب وضع الراوتر بجوار الحوائط والأثاث، حيث تضعف توصيل إشارة الراوتر.

- ضرورة تجنب وضع الراوتر بجانب الميكروويف، حيث يصدر طاقات كهرومغناطيسية تؤثر على إشارة الراوتر.

- عدم وضع الراوتر بالقرب من الماء، حيث يعمل على امتصاص الإشارة وضعفها.

- وضع الراوتر بعيدا عن النوافذ والأبواب.

طريقة سهلة لزيادة سرعة الواي فاي

ونصح المهندس محمد طلعت، بطريقة سهلة لزيادة سرعة الواي فاي في المنزل، عبر تغيير وضع الراوتر من خلال التالي:.

- استخدام مكرر الإشارة لزيادة نطاق الواي فاي والإنترنت في كل أرجاء المنزل.

- وضع جهاز الراوتر في مكان مرتفع: «النصائح دي بسيطة لكن هتخلي إشارة الإنترنت سريعة وهتغطي كل البيت».

- وضع الراوتر في منتصف المنزل، لضمان تغطية الغرف كلها بالإنترنت.