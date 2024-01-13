معلومات عن مرض زومبي الغزلان.. يصيب الدماغ ويهدد البشر

حالة من القلق سيطرت على العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تسجيل أول حالة حيوان مصاب بمرض الدماغ القاتل «زومبي الغزلان» وذلك خوفا أن انتقال المرض يوماً ما إلى البشر، ما قد يسبب أضرارا خطيرة على الصحة وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

معلومات عن مرض زومبي الغزلان

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن مرض «زومبي الغزلان» الذي يعرف بمرض الدماغ القاتل أو الهزال المزمن:

تم اكتشاف مرض «زومبي الغزلان» في بعض مناطق أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية، حيث أطلقت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، عليه هذا الاسم لأنه يصيب الغزلان.

يعتبر هذا المرض مميتا لعدم وجود علاج أو لقاح له حتى الآن، وهو عبارة من مجموعة من الاضطرابات العصبية القاتلة التي تشمل حدوث اعتلال في الدماغ الإسفنجي البقري، الأمر الذي يجعل الخبراء يشعروا بالقلق من هذه الكارثة التي قد تنتقل إلى البشر، خاصة بعد اكتشافه في 800 عينة من الغزلان في ولاية وايومنج، حيث قال علماء الأوبئة إن عدم وجود حالة مسجلة حتى وقتنا هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث.

أعراض الإصابة بالمرض

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض «زومبي الغزلان» والتي منها:

- فقدان الوزن الشديد.

- أعراض عصبية.

- الخمول.

- سيلان اللعاب.

- العطش الشديد.

- التبول بكثرة.

نصائح للوقاية من المرض

وقدمت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عدة نصائح، لتجنب الإصابة بهذا المرض والتي منها:

- عدم التعامل مع الغزلان أو تناول لحومها.

- ارتداء قفازات مطاطية عند لمس الحيوان أو التعامل مع اللحوم.

- تجنب التعامل مع أعضاء الحيوان خاصة أنسجة المخ أو الحبل الشوكي.