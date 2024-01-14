الكشف على 570 مريضا في قافلة بقرية بني هلال بالشرقية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم، أعمالها بالكشف على 570 حالة من أهالي قرية بني هلال مركز منيا القمح بالشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ انطلقت القافلة تحت رعاية خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وجيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 570 حالة ضمن حملة الكشف عن أمراض الثدي، بالإضافة إلى حملة أمراض الضغط والسكر والاعتدال الكلوي، وتم تحويل 8 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق.

وأكد خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

برامج توعية للأسرة

ومن جانبها، أشارت جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والتغذية المناسبة لمريض السكر، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

الكشف على الحيوانات والطيور

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف البيطري على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم، وكذلك تجريع ورش الحيوانات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن التذوق الملبسي عند المرأة، وطرق تنسيق الإكسسوار مع الملابس، وذلك تحت رعاية هاني حلمي عميد الكلية وأحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن نعمة الصجة وطرق الحفاظ عليها وقام بالرد على التساؤلات المطروحة، بالإضافة إلى قيام كلية الزراعة بعقد ندوة عن الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية وطرق المحافظة عليها وذلك تحت رعاية أسامة عبد المنعم عميد الكلية وأحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة عن الهجرة غير الشرعية

كما قامت كلية الآداب بعقد ندوة عن الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الشباب، وذلك تحت رعاية عماد عبد الرازق عميد الكلية ، ومحمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.