فصائل عراقية تعلن مهاجمة 3 قواعد أمريكية بالصواريخ والمسيرات كتب: حسن سمير 10:28 م | الأحد 14 يناير 2024 فصائل عراقية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية أعلنت مهاجمة 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ والمسيرات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة رميلان الأمريكية شمال شرق سوريا فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرة مسيرة فصائل عراقية: استهداف قاعدة أمريكية بمخيم الركبان في سوريا بـ«المسيرات» للمرة الثانية اليوم.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة الرميلان الأمريكية في سوريا فصائل عراقية دياب اللوح العراق بقلم حسن سمير