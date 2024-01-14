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فصائل عراقية تعلن مهاجمة 3 قواعد أمريكية بالصواريخ والمسيرات

كتب:

حسن سمير
10:28 م | الأحد 14 يناير 2024
فصائل عراقية

فصائل عراقية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية أعلنت مهاجمة 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ والمسيرات.

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