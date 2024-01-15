أستاذ علوم سياسية: مصر والصين ترفضان التهجير القسري للفلسطينيين

كشف الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أبعاد العلاقات والشراكة المصرية الصينية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الصين دولة ذات ثقل سياسي، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا تصنف من الدول الاستعمارية.

علاقات ممتدة في عدة مجالات

وأشار أستاذ العلوم السياسية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن علاقات مصر والصين ممتدة على مدار السنين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، خصوصا أن مصر والصين تسيران على خطى واحدة في الأزمة السياسية لقطاع غزة.

دور مصر والصين واضح منذ الأزمة الفلسطينية

وأضاف أن مصر والصين أكدتا توافق رؤيتهما في التعامل مع قضية فلسطين التي قاربت الـ100 يوم، منوها بأن دور مصر والصين واضح منذ الأزمة الفلسطينية، وهو قيام دولة فلسطين ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر والصين أعلنتا رفضهما القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.