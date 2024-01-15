نائب: توافق مصري صيني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الصيني، الذي أكد أهمية الدور المصري لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ القضية الفلسطينية مركزية للدولة المصرية وتقع على رأس أولوياتها، حتى أنّها أصبحت حاضرة دائما في اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية للقيادة المصرية.

العدوان على غزة

وقال أيمن محسب في بيان اليوم، إنّ الرئيس أكد خلال اللقاء ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونزع فتيل التوتر بالمنطقة، والالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبرى الفردى والجماعى والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، لافتا إلى وجود توافق مصري صيني على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وهي الرؤية التي تتبناها مصر والتي تعمل علي قدم وساق من أجل خلق رأي عام مؤيد ومساند لحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة كباقي شعوب العالم.

القضية الفلسطينية

وأشار محسب، إلى أنّ الجانب الصيني ثمّن خلال اللقاء دور مصر المشهود له عالميًا على المسارين السياسي والإنساني، وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، وبذل جهود كبيرة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى – إلى أهالي غزة، إضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبًا، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مطالبا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ توافق الرؤى بين الجانبين المصري والصيني يعكس مدى التقارب والتطور في العلاقة بين البلدين، وحرص الطرفين دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أنّ العلاقة بين مصر والصين على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتا إلى أنّ اللقاء تضمن تأكيدا على استمرار ومواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.

وأوضح النائب أيمن محسب، أنّ اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث جرى تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائى أو في إطار العضوية فى تجمع بريكس، ومبادرة الحزام والطريق.