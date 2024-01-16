بعد انتشار مقطع تلاوة أم كلثوم للقرآن.. حفيد كوكب الشرق: تربت على قراءة كتاب الله

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع لأم كلثوم أثناء تلاوة آيات القرآن الكريم، ما أثار إعجاب عدد كبير من المواطنين.

أول تعليق لحفيد أم كلثوم

وأكد عدلي سمير حفيد أم كلثوم في تصريحات لـ«الوطن» أن المقطع المتداول ليس الأول أو الأخير لكوكب الشرق فهي اعتادت قراءة القرآن الكريم، ولها العديد من الشرائط المسجلة بذلك.

وأشار إلى أن أم كلثوم تقرأ القرآن الكريم بأعلى طبقة موسيقية، موضحًا: «تربت على حب القرآن الكريم وقراءته في البداية قبل الغناء، لذلك نجد أنها متمكنة في القراءة».

قراءة أم كلثوم القرآن في مآتم الشيوخ والأمراء العرب

«كانت تقرأ القرآن في مآتم الأمراء والملوك وشيوخ العرب»، بتلك الكلمات أكد عدلي أن أم كلثوم كانت تقرأ القرآن الكريم في مأتم الملوك والشيوخ والأمراء، إذ يجلس الجميع حولها وفي خشوع تقرأ أم كلثوم القرآن، موضحًا: «صوت عذب أجمل بكثير من صوتها في الأغاني، كلمات واضحة، سيدنا محمد اختار بلال لقراءة القرآن لجمال صوته، لذا الصوت جماله يظهر أكثر في القران الكريم وهذا هو سبب إعجاب وانبهار الجميع بصوت أم كلثوم في القرآن».