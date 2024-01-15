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القاهرة الإخبارية: سماع دوي 6 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا

كتب:

عمرو صالح
11:14 م | الإثنين 15 يناير 2024
انفجار - أرشيفية

انفجار - أرشيفية

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسماع أصوات 6 انفجارات هزت مدينة حلب شمال سوريا، وذلك حسبما أذاعت القناة عبر شاشتها.

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