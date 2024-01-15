القاهرة الإخبارية: سماع دوي 6 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا كتب: عمرو صالح 11:14 م | الإثنين 15 يناير 2024 انفجار - أرشيفية أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسماع أصوات 6 انفجارات هزت مدينة حلب شمال سوريا، وذلك حسبما أذاعت القناة عبر شاشتها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قصف صاروخي يستهدف قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا القاهرة الإخبارية: أمريكا تكشف عدد الهجمات التي تعرضت لها قواتها في سوريا والعراق استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في شمال سوريا بطائرات مسيرة قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في حقل غاز شرق سوريا سوريا حلب مدينة حلب انفجار حلب بقلم عمرو صالح