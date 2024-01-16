4 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا بعد صدمة موزمبيق.. عاجل

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات في تشكيل الفراعنة ضد غانا، في اللقاء المحدد له العاشرة مساء الخميس المقبل، على ملعب فيليكس بواني، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، بعد صدمة التعادل مع موزمبيق بهدفين لمثلهما بالجولة الأولى.

تغييرات منتظرة في تشكيل المنتخب أمام غاناوأوضح مصدر داخل المنتخب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن «فيتوريا يفكر في تغيير الأطراف بمشاركة أحمد فتوح بالجبهة اليسرى، بدلا من محمد حمدي، والاعتماد على عمر كمال بالجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني».

المجموعة الثانية تشتعل بعد نتائج الجولة الأولىواشتعلت المجموعة الثانية بعد نتائج الجولة الأولى، التي شهدت تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لمثلهما، وفوز كاب فيردي على غانا بثنائية مقابل هدف، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1- كاب فيردي 3 نقاط

2- موزمبيق نقطة وحيدة

3- مصر نقطة وحيدة

4- غانا دون رصيد من النقاط

وفي الجولة الثانية، يلتقي منتخب مصر مع نظيره غانا، في العاشرة مساء الخميس المقبل، فيما يواجه منتخب موزمبيق نظيره كاب فيردي في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة نفسها.

وأشار المصدر إلى أن «عمر مرموش قد يشارك بمركز الجناح الأيسر، بدلا من محمود تريزيجيه، مع احتمالية مشاركة مروان عطية بدلا من محمد النني في نصف الملعب، وهو ما سيتحدد بشكل نهائي في التدريبات الأخيرة قبل مباريات البلاك ستارز».

في سياق متصل، كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن كواليس ما حدث من محمد صلاح، قائد الفراعنة، في غرفة تغيير الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني، عقب التعادل المخيب مع موزمبيق بنتيجة 2-2، مساء أمس الأحد، بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة فعالياتها بكوت ديفوار.

كواليس ما دار بين محمد صلاح ولاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيقوشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن محمد صلاح ظهر غاضبا وحزينا بعد إنتهاء المباراة، بسبب التعادل المخيب والمفاجئ أمام موزمبيق بشكل كبير.

وأشار إلى أن الهدوء والصمت كان سيد الموقف في غرفة تغيير الملابس، وأكد محمد صلاح للاعبي المنتخب أنه يجب عليهم الثقة في أنفسهم، حتى لا يتكرر هذا المشهد المحزن.

وتابع المصدر: «محمد صلاح طالب اللاعبين بالخروج من هذه الأزمة سريعا، وأن يركزوا ولا يشغلوا بالهم بكل ما يقال»، مشددا على أن «ما حدث طبيعي في كرة القدم، والأهم تجاوز ما حدث، والقتال من أجل العودة سريعا، والفوز على غانا في المباراة المقبلة لمصالحة الجماهير المصرية».

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب غانا، يوم الخميس المُقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، لحساب المجموعة الثانية.

ويطمع منتخب مصر، في تحقيق الفوز على غانا، لإحياء آماله في تخطي دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل أمام موزمبيق إيجابيا بهدفين لكل منهما.