باحثة سياسية: الهجمات الإيرانية على أربيل انتهاك لسيادة العراق

قالت سهاد الشمري، الباحثة في الشأن العراقي، إنّ الهجمات الإيرانية على أربيل انتهاك لسيادة العراق أولا وسيادة إقليم كردستان ثانيا، ويجب على المجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة.

وأضافت الشمري، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إقليم كردستان أهدأ أقاليم العراق وليس لديه مشاكل مع أي دولة، وفي العام الماضي كانت حجة إيران أنّ هناك جماعات إيرانية تشن هجمات في الداخل الإيراني بين الحين والآخر وهي موجودة في إقليم كردستان.

وتابعت أنّ الحكومة العراقية عقدت اتفاقا أمنيا مع طهران، لكن الأخيرة خرقت الاتفاقات الأمنية اليوم، وتسببت في قتل مدنيين أبرياء بحجج واهية.

واستطردت: «إيران أعلنت قصف المقرات بصورة واضحة أمام الجميع، وتسعى لتحويل العراق إلى ساحة للتصفيات الإقليمية».