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«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على حدود لبنان

كتب:

هانى حسن
02:28 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
جانب من تغطية قناة القاهرة الإخبارية لأحداث بيروت

جانب من تغطية قناة القاهرة الإخبارية لأحداث بيروت

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنَّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن العديد من الغارات على القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية وتحديدًا بلدة وادي السواقي مما أسفر عن استهداف أكثر من 30 منطقة.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنَّ الغارات الجوية الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع القصف المدفعي وهذا يحدث لأول مرة منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية للبنان من الثامن من أكتوبر الماضي.

وتابع أنَّ هناك قصف واستهداف لعدة منازل في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية حيث يجري استهداف المنازل لأول مرة بالتزامن مع الغارات والقصف المدفعي، مؤكّدًا أنَّ القطاع الجنوبي ساحة حرب مفتوحة في الوقت الحالي.

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بقلم هانى حسن