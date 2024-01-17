القبض على عصابتين لتزوير محررات الأحوال المدنية في المنيا وكفر الشيخ

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية عن ضبط أحد الأشخاص ونجله، يقيمان في محافظة المنيا لأحدهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما في قضية تزوير لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وترويجها على موقع فيس بوك.

وكان بحوزتهما 3 أكلاشيه متنوع، والأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وعدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزويرمنسوبة للعديد من الجهات، عدد من الكارنيهات الخام معدة للاستخدام في الطباعة وبعض الأوراق التي تستخدم في تزوير شهادات المؤهلات الدراسية، وكذا «طبنجة صوت و2 خزينة مختلفة الأحجام وطلقات صوت و4 هواتف محمولة».

كما جرى ضبط مالك معرض دراجات نارية مقيم بمحافظة كفر الشيخ له معلومات جنائية؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة عن طريق استخدامه لنماذج أختام مقلدة منسوب صدورها لجهات مختلفة، وعثر بحوزته على نماذج لأختام مقلدة لجهات حكومية مختلفة و15 أكلاشيه منسوب لعدد من الجهات وطابعة وماسح ضوئي «سكانر» وعدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.