اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين متهمين بغسل 15 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظتي القاهرة، الدقهلية؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ (15 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.