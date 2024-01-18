من أهم الصفات السلبية التي يتمتع بها مولود برج الجوزاء، أنه شخص متسرع في قرارته، كثير التذبذب، لا يعرف من أين يبدأ أو ينتهي، إلا أنه شديد الذكاء.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-1-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء اليوم، أن تعمل بجدية، وأن تهتم بما تقدم في يومك، ولرؤسائك في مقر عملك، وبالإضافة بذلك حاول أن تجدد أفكارك وتقدمها أولًا بأول؛ حتى تجد العائد الذي تستحقه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك، بأن تحاول ترى الماضي كأنه ذكرى جميلة، ولا ترهق نفسك بما مر من الزمن، ومع ذلك عليك أن تهتم بشريك حياتك، وتعطيه كل المشاعر والحب لتكون الحياة أفضل.