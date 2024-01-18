يقول الخبراء إن مولود برج السرطان، يتصفون بأنهم أشخاص عاطفيون وحنونون جدًا، ويتسمون باللين والعطف على الآخرين، خاصة المقربين منهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-1-2024 على الصعيد المهني

النصيحة إليك اليوم، بألا تهتم بما يعتقده الآخرون عنك؛ وذلك لأنهم يتظاهرون بانتقادك من أجل أن يجعلوك تشعر بالإحباط، وفي أعماقهم يعرفون أنك روح موهوبة، ولذا فمن الأفضل أن تستمتع بثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك، بأنك إذا كنت خلال الأيام القليلة الماضية، منشغلا بقضايا حياتك المهنية والوظيفية، فإنك بذلك تكون قد أهملت عائلتك، طوال هذه المدة، لذا حان الوقت لأن تبدأ هذه الجوانب من حياتك في المطالبة بالمزيد من وقتك.