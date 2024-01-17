عاجل.. قبل ساعات من المواجهة.. فيفا يصدم منتخب مصر أمام غانا بأمم أفريقيا

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، صدمة قوية لمنتخب مصر، قبل 48 ساعة على مواجهته أمام نظيره الغان، في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، التي يبحث خلالها الفراعنة عن فوز أول، بعد التعادل المخيب أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق.

ضربة قوية لـ منتخب مصر من «فيفا» قبل مواجهة غانا وتتمثل الضربة التي تلقاها منتخب مصر من «فيفا» قبل يومين على لقاء غانا بكأس الأمم الأفريقية، في فقدان الفراعنة 9.98 نقطة من تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي شهريا، وأصبح رصيد المنتخب الوطني حاليا 1509.92 نقطة في تصنيف المنتخبات.

منتخب مصر يفقد 9.98 نقطة في تصنيف «فيفا» للمنتخبات بسبب موزمبيقويعود فقدان منتخب مصر لهذا العدد من النقاط في التصنيف، بسبب فارق الإمكانيات بينه وبينه المنافس موزمبيق، الذي اغتنم الفرصة ونجح في اقتناص نقطة مهمة من أنياب الفراعنة، علما بأن الفوز كان سيمنح مصر 7.52 نقطة، والهزيمة كانت ستُفقد الفراعنة 27.48 نقطة.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقياومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام غانا، في تمام العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، التي يسعى خلالها الطرفان لحصد الفوز الأول بعد خسارة غانا بثنائية مقابل هدف أمام كاب فيردي، وتعادل مصر مع موزمبيق بهدفين لمثلهما.