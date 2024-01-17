«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا.. هل تصل للقاهرة الكبرى؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس الموافق 18 يناير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في الوادي الجديد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية وتكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا الخميس

وجاء درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.