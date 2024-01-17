نائبة الرئيس الأمريكي: 15 اتصالا بين بايدن ونتنياهو لإنهاء حرب غزة في أسرع وقت

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنَّ كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، قالت إنَّ جو بايدن أجرى 15 اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الفترة الماضية، بشأن التزامات إسرائيل لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وتابعت القناة في نبأ عاجل لها، أنَّ كمالا هاريس أكدت: «نريد أن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة».