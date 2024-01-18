حدث ليلا.. أمريكا تقصف اليمن وباكتسان تضرب إيران

شهد العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أحداثًا عدة كان أبزرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية سبب قصفها لليمن مع إعلان باكستان إطلاق قذائف على إيران في حروب ممتدة في الشرق الأوسط.

بيان الخارجية الأمريكية

وخرجت القيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الخميس، ببيان عاجل توضح فيه تفاصيل الضربات الجوية الأخيرة المنفذة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.

سبب الهجوم الأمريكي

وأوضحت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن القيادة المركزية نفذت ضربات وجهت ضد 14 صاروخا لجماعة الحوثيين التي تسبب في تهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكانت ستطلق الجماعة هذه الصواريخ في أي وقت، وذكر البيان الصادر، أن الاستهداف كان لإضعاف قدرات الحوثيين لمنع مواصلة هجماتهم على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب ضد لبنان

في الوقت نفسه، صرح الجيش الإسرائيلي على لسان، رئيس هيئة الأركان الخاصة بالجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن احتمالات اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان صار أعلى بكثير، موضحا أنه لا يعرف متى ستبدأ هذه الحرب لكن احتمال الحدوث الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان في الماضي.

إطلاق نيران في العراق

في العراق، أطلق شخص مجهول الهوية النار داخل مستشفى الإمامين في العاصمة العراقية بغداد مصيباً بالرصاص أحد أفراد الشرطة وشخص آخر ثم انتحر بعد محاصرة الأمن له.

باكستان تقصف إيران

ذكرت وسائل إعلام بأن غارات باكستانية استهدفت مناطق حدودية داخل إيران بعمق 20 كيلو مترًا، وذلك حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.