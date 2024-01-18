«الخارجية الباكستانية»: لن نسمح بالمساس بسيادتنا وسلامة أراضينا

قالت حنّا رباني خار وزيرة الخارجية الباكستانية، إنَّ قواتنا ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على حياة شعبنا وسلامته.

وأضافت وزيرة الخارجية الباكستانية، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، «أننا لن نسمح بالمساس بسيادتنا وسلامة أراضينا، وأن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكر سيختصر زيارته، وسيغادر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قبل الموعد المحدد ويعود إلى إسلام أباد».

وأكّدت وزيرة الخارجية الباكستانية، «أننا لم نجر أي اتصالات مع إيران في الساعات الماضية، وأننا نريد علاقات ودية مع إيران، لكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي».