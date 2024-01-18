3 فوائد مذهلة لـ قشر الموز.. «كنز في بيتك أوعي ترميه»

فاكهة صفراء تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، والعناصر الغذائية التي تفيد الجسم، وبخاصة البشرة والشعر، إذ يحتوي الموز على المركبات المضادة للأكسدة، تساعد في حماية فروة الرأس وكذلك البشرة، كما يحفز نمو البصيلات ويعالج تجعد الشعر، فضلًا عن احتوائه على البوتاسيوم المهم لصحة البشرة.

3 فوائد مذهلة لـ قشر الموز

ووفق موقع «thespruce»، فهناك 3 فوائد مذهلة لـ قشر الموز وهي كالتالي:

- علاج تقصف الشعر

يعالج قشر الموز، التقصف وتساقط الشعر، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يعزز صحة الشعر، كما يساهم البوتاسيوم في التخلص من تراكم الصودا بالشعر ما يؤدي إلى تساقطه، كما يعالج الهيشان والتجاعيد ويزيد كثافة الشعر ويعمل على تطويله.

طريقة إعداد ماسك قشر الموز لعلاج الشعر

- قطعي قشر الموز إلى قطع صغيرة.

- ضعيه في مكان مشمس لتجف.

- اخلطي مقدار 5 ملاعق من زيت الخروع وملعقتين من المايونيز مع القشر المجفف.

- افردي الخليط على شعرك.

- ركزي على جذور الشعر للعمل على إنباته.

- اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي شعرك جيدا باستخدام الماء الفاتر.

فوائد قشر الموز للبشرة

ووفق الدكتور عمرو محمد، أخصائي التجميل، فإنّ قشر الموز له الكثير من الفوائد على صحة البشرة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع التجاعيد، وهناك فوائد مذهلة لقشر الموز وهي:

- يقلل ظهور التجاعيد التي تظهر في منتصف العمر.

- يعالج حب الشباب لأنه يحتوي على فيتامين سي.

- يحمي البشرة من الشمس لاحتوائه على مركبات اللوتين.

- يعمل على تفتيح البشرة.

- يقلل من التصبغات والبقع الداكنة.

- يعالج الصدفية ويقلل التهابات البشرة.

ماسك قشر الموز والنشا

- احضري قشرة موز.

- ملعقة من نشا الذرة.

- ضيفي ملعقة صغيرة من الكركم.

- ضيفي نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

- افردي الخليط على بشرتك.

- ارتكي الخليط لمدة 15 دقيقة.

- اغسلي وجهك ورطبيه بمرطب جيد.

فوائد قشر الموز لتبيض الأسنان

ويمكن استخدام قشر الموز في تبيض الأسنان، وفق الموقع، كل ما عليكي هو فرك أسنانك بقشر الموز لمدة 5 دقائق، ثم اغسليها بماء فاتر وستحصلين على أسنان بيضاء.