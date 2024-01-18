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وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا الأطر التنظيمية للفصائل الفلسطينية في شمال غزة

كتب:

مريم جاد
06:56 م | الخميس 18 يناير 2024
جانب من احداث غزة

جانب من احداث غزة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية، وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان إلى ديارهم، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: «دمرنا الأطر التنظيمية للفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة».

وتابع: «الفصائل الفلسطينية باتت أكثر ضعفا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة»

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بقلم مريم جاد