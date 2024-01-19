عاجل.. اجتماع مع حكم مباراة مصر وغانا عقب نهاية اللقاء.. ننشر التفاصيل

شهدت نهاية مباراة مصر وغانا اجتماعا من جانب مراقب مباراة مصر وغانا مع الجابوني بيير أتشو حكم مباراة المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة للوطن سبورت، إن مراقب المباراة اجتمع مع الحكم للحديث معه عن بعض الأمور داخل المباراة، خاصة وأنه تحدث معه على أنه كان لا بد من العودة لتقنية الفيديو في أكثر من كرة للاعبي المنتخب الغاني، وبالتحديد في التدخل العنيف على لاعبي منتخب مصر ضد كل من إمام عاشور ومحمد حمدي.

قرارات صحيحة بعدم احتساب ركلات جزاءوتابع المصدر: «أكد مراقب المباراة للحكم بأنه عدم احتساب ركلات جزاء في المباراة قرارات صحيحة وغير خاطئة بالمرة وبالتحديد في كرات إمام عاشور وعمر مرموش، وأكد له أيضًا بأن إلغاء هدف محمد عبدالمنعم قرار صحيح».

وتعادل منتخب مصر أمام منتخب غانا 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات وينتظر مباراة قوية أمام كاب فيردي يوم الاثنين المقبل.

فى سياق متصل، علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على تعادل الفراعنة أمام غانا بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه سعيد بردة الفعل للاعبين في الشوط الثاني.

وكشف «فيتوريا» في تصريحات عبر قناة «beinsports» عقب مباراة مصر وغانا: «اللاعبين تحدثوا مع بعض وهم علاقتهم ببعضهم جيدة وتحدثوا على ضرورة العودة بين شوطي المباراة، وظهروا بأداء ممتاز بعد الاستراحة».

وأضاف مدرب مننتخب مصر: «أداء اللاعبين لم يتأثر بعد الهدف الثاني أظهروا شخصية رائعة ولم يتأثروا بما حدث وعادوا في المباراة، والآن يجب التركيز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي».

فيتوريا يتحدث عن الاستعداد لمباراة مصر وكاب فيرديوعن رؤيته لخوض مباراة كاب فيردي، قال فيتوريا: «لا توجد أي مباراة سهلة ورأينا كيف فازوا على حساب غانا، سنستعد للمباراة جيدًا».

وأتم مدرب الفراعنة حديثه بالحديث عن مباراة غانا قائلًا: «المباراة كانت مجهدة للاعبين، وتستلزم على الراحة اليوم نحصل على الراحة بعد مباراة اليوم، ثم الاستعداد بداية من اليوم من أجل الاستعداد لتحقيق أول فوز في كأس الأمم الافريقية.

مصر تتعادل مع غاناوتعادل المنتخب المصري مع نظيره الغاني بهدفين لكل منتخب في لقاء الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية ليكون التعادل الثاني على التوالي بعد التعادل أمام موزمبيق في أول اللقاءات بنفس النتيجة.