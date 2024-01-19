رد فعل عاجل من ليفربول بعد إصابة محمد صلاح أمام غانا.. عاجل

ذكرت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية بأن هناك حالة من الخوف والقلق لدى نادي ليفربول بسبب إصابة محمد صلاح في مباراة غانا والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقالت الشبكة الإنجليزية بأن نادي ليفربول يشعر بحالة من الخوف والرعب والترقب بسبب محمد صلاح، بعد الاشتباه في إصابته في أوتار الركبة.

إصابة محمد صلاح تمثل صداع لـ يورجن كلوبوأكدت الشبكة الإنجليزية بأن إصابة محمد صلاح تمثل صداع كبير لمدرب ليفربول يورجن كلوب خاصة وأنه يفقتد دومينيك سوبوسلاي وترينت ألكسندر أرنولد وكوستاس تسيميكاس بسبب إصابتهم مؤخرًا.

فى سياق متصل، علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على تعادل الفراعنة أمام غانا بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنه سعيد بردة الفعل للاعبين في الشوط الثاني.

وكشف «فيتوريا» في تصريحات عبر قناة «beinsports» عقب مباراة مصر وغانا: «اللاعبين تحدثوا مع بعض وهم علاقتهم ببعضهم جيدة وتحدثوا على ضرورة العودة بين شوطي المباراة، وظهروا بأداء ممتاز بعد الاستراحة».

وأضاف مدرب مننتخب مصر: «أداء اللاعبين لم يتأثر بعد الهدف الثاني أظهروا شخصية رائعة ولم يتأثروا بما حدث وعادوا في المباراة، والآن يجب التركيز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي».

فيتوريا يتحدث عن الاستعداد لمباراة مصر وكاب فيرديوعن رؤيته لخوض مباراة كاب فيردي، قال فيتوريا: «لا توجد أي مباراة سهلة ورأينا كيف فازوا على حساب غانا، سنستعد للمباراة جيدًا».

وأتم مدرب الفراعنة حديثه بالحديث عن مباراة غانا قائلًا: «المباراة كانت مجهدة للاعبين، وتستلزم على الراحة اليوم نحصل على الراحة بعد مباراة اليوم، ثم الاستعداد بداية من اليوم من أجل الاستعداد لتحقيق أول فوز في كأس الأمم الافريقية.

مصر تتعادل مع غاناوتعادل المنتخب المصري مع نظيره الغاني بهدفين لكل منتخب في لقاء الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية ليكون التعادل الثاني على التوالي بعد التعادل أمام موزمبيق في أول اللقاءات بنفس النتيجة.

وكان محمد صلاح غادر مباراة مصر وغانا بداعي الإصابة ليشارك بدلا منه مصطفى فتحي الذي أحدث الفارق خلال أحداث الشوط الثاني ليقدم أداء كبير.