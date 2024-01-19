عاجل.. تحرك عاجل من الأهلي مع محمد الشناوي بعد تعادل مصر وغانا

حرص البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، وذلك عقب تعادل الفراعنة مع غانا بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن «يانكون» حرص على التواصل مع حارس منتخب مصر، وذلك عقب نهاية المباراة بين المنتخبين من أجل دعمه نفسيًا والشد من أزره بعد استقباله 4 أهداف في خلال مباراتين مع الفريق.

وأوضح المصدر أن يانكون أكد للشناوي أنه قدم مباراة جيدة بغض النظر عن الهدفين، وقدم له بعض النصائح من أجل معالجة بعض الأخطاء، كما طالبه بالتركيز في مباراة كاب فيردي القادمة من أجل حصد الفوز وقيادة المنتخب المصري للدور ثمن النهائي من البطولة.

محمد الشناوي يحصل على تقييم صادم أمام غاناوحصل محمد الشناوي على تقييم صادم في مباراة اليوم أمام غانا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، وذلك طبقًا لمواقع الإحصائيات فكان أقل اللاعبين بعدما حصد 6.1 في المباراة.

مصر تتعادل مع غانا في كأس الأمم الأفريقيةوتعادل منتخب مصر أمام نظيره الغاني بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير القادم.