باحث في الشؤون الإسرائيلية: استمرار الحرب بغزة يضمن بقاء «كرسي نتنياهو»

قال سامر السنجلاوي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن استمرار الحرب في غزة تعني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرارا لوجوده على كرسي رئاسة الوزراء، مؤكدا أن أي وقف لهذه الحرب يعني تفكك ائتلافه الحكومي ودخوله لانتخابات هو خاسر فيها بشكل مطلق.

وأضاف «السنجلاوي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يحاول أن يموه لإدارة مفاوضات متعلقة بإطلاق سراح الأسرى، مشيرا إلى أنه يدير مفاوضات وهمية، ولا يريد أن يصل بأي شكل لهدنة وإطلاق سراح المحتجزين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع تحقيق أهدافه

وأوضح الباحث أن الواقع يشير إلى أن جيش الاحتلال لا يستطيع تحقيق أي من أهدافه العسكرية التي أعلن عنها، باستثناء هدف واحد متبق على جدول أعمال الجيش الإسرائيلي، وهو تحرير المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال لحقت به هزيمتين متتاليتين، الأولى في 7 أكتوبر، والأخرى الآن، متمثلة في فشله في تحقيق أهدافه العسكرية بغزة بعد 105 أيام.