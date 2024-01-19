حزب المؤتمر: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد أهميته في بناء الجمهورية الجديدة

أشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور مجدي مرشد، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد مدى جدية الحكومة

وأكد أن هذا البيان إشارة واضحة إلى جدية الحوار الوطني وأهميته في رسم الخطة لمستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة والأخذ بالتوصيات النهائية للحوار الوطني في مرحلته الأولى وهى 133 توصية خرجت بعد جلسات نقاش عامه وجلسات تخصصيه وموزعه على 3 محاور اجتماعيه وسياسية واقتصادية.

الحوار الوطني

وتابع: تم الأخذ بكل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات في خطة تنفيذيه تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بالإضافة إلى التأكيد على قيمة الحوار الذى دعت إليه القيادة السياسية في هذا التوقيت الهام وأهمية المرحلة التالية من الحوار الوطني والتي دعا الي استئنافها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2024.