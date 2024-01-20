«الرقابة الصحية»: التأمين الشامل يقوم على التنافس بين مقدمي الخدمة للمرضى

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة موسعة لمحافظة أسوان، استغرقت ثلاثة أيام، استهدفت التعريف بخطوات الحصول على اعتماد «جهار» كبوابة رئيسية للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة، وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية الصادرة عن الهيئة، وذلك تحقيقا لأهداف محور الصحة برؤية مصر 2030، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

التأمين الشامل يقوم على التنافس بين مقدمي الخدمة لصالح المرضى

وخلال لقاء وفد الهيئة باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل يقوم على مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المرضى، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد المنشآت الصحية بجميع أنواعها، ومن جميع القطاعات الحكومية، والجامعية، والخاصة، والعسكرية، والتابعة لقطاع الأعمال العام، والكيانات الكبرى، مشيرا إلى أن معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد دوليا، تضمن كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، من خلال إدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد للمنشأة الصحية، والقيام بعمل ما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وفحوصات طبية دون زيادة أو نقصان.

نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الفارق لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، وبجهودها في نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغيراً جذرياً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، ولفت إلى أن المنظومة بالمحافظة ستضم 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية، حيث تم التشغيل التجريبي لـ76 وحدة صحية و4 مستشفيات، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 90% من مواطني المحافظة ضمن المنظومة، مؤكدا دعمه لتطبيق معايير الجودة بكافة المنشآت الصحية.