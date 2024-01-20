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مصر تشارك في إعداد قواعد إرشادية دولية لإقامة وتشغيل المدن الذكية

كتب:

أيمن حمزة
10:53 ص | السبت 20 يناير 2024
الدكتور عبدالخالق إبراهيم

الدكتور عبدالخالق إبراهيم

شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الخبراء الدوليين، التي تضم 31 خبيرا من 25 دولة، وتم تشكيلها تنفيذاً لقرار الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمناقشة خطة العمل المقترحة، لإعداد التقرير الدولي بشأن القواعد الإرشادية الدولية لتضمين البعد البشري في إقامة وتشغيل المدن الذكية.

مدن الجيل الرابع تحقق جودة الحياة للمواطن المصري

واستعرض مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، جهود الدولة المصرية في إقامة المدن الذكية «مدن الجيل الرابع» لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بجانب المشروعات التي تم ويجري تنفيذها لتطوير المدن القائمة، إضافة إلى إعداد استراتيجية قومية للعمران الذكي، بالتعاون مع الحكومة السويسرية والبنك الدولي، حيث تمثل هذه الاستراتيجية خارطة الطريق نحو حل مشاكل المدن الجديدة، ومنها التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام المياه، وإدارة النقل الجماعي، وإدارة العمران، وتوفير احتياجات المواطنين باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة.

يذكر أن مجموعة العمل المُشكّلة والمعتمدة من البعثة الدائمة لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي والأمم المتحدة في نيويورك، هي واحدة من مجموعات عمل الخبراء الدوليين الرئيسية لدى برنامج الموئل.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.