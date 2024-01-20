«دنجوانة» مجموعة قصصية جديدة لنهى صبحي بمعرض الكتاب

صدرت المجموعة القصصية «دنجوانة» للقاصة والكاتبة المسرحية نهى صبحي، استعدادا لطرحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، عن دار روافد للنشر والتوزيع.

وجاء على غلاف المجموعة، داخل دائرة الأحلام الموصدة حقائق مؤكدة وأكاذيب موثقة، أرشيف الذكريات يضج بصرخات الرضيع الذي لم يتذوق قطرة من حليب الأم المقتولة، لن تجف مياه حوضها من على جبهته العابسة، ولا دماء حيضها من على كفيه القرمزيتين، لم يقطع حبله السري بعد.

طفل هارب من زوجة الأب ويافع يتجرع كؤوس العشق ملقيا برأسه الخاوي بين نهود النساء العاريات، وشيخ يحيك أوشحة من حرير للقديسات، أينما ذهب يجد نفسه صوب عينيها تظهر مقلتاها بين الجدران ومن خلف الستائر، تصعد من الأرض وتسقط السماء، تطلب منه أن يضاجعها للمرة الأخيرة على فراش الموت، يلبسها ملابس الحداد، يحتجزها بين أنسجة القماش.

معلومات عن نهى صبحي

ونهى صبحي، كاتبة قصصية وسيناريست ومؤلفة مسرحية، من مواليد القاهرة، حائزة على جائزة أفضل كتاب أول في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2020 عن مجموعتها القصصية الأولى «أصفاد الروح».

كما حصلت على جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان مسرح رومانس، عن مسرحية «مرة واحد عاش»، ووصلت إلى القائمة القصيرة بمسابقة أبو القاسم الشابي التونسية عن النص المسرحي «العودة إلى الشرنقة»، وعرض مسرحية «احتباس العسل» بمهرجان قرطاج للمونودراما، ومهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة.

وصدر للمؤلفة من قبل ثلاث مجموعات قصصية، «أصفاد الروح»، «الخيالة»، و«مخالب ناعمة»، كما صدر لها في المجال المسرحي، «العودة إلى الشرنقة»، «انتحار عقارب الساعة»، و«احتباس العسل» التي ترجمت إلى 5 لغات.