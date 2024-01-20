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مدبولي: الشباب يغيرون تخصصات دراستهم للحصول على فرصة عمل

كتب:

نرمين عفيفي
03:02 م | السبت 20 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مركز كوم امبو، من المراكز التي تتوسع الدولة المصرية فيها وفي تنميتها، موضحا أن الشباب المصري في حال تدريبه وتأهيله في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحدث له طفرة كبيرة، والعائد المادي يكون مرتفعا.

أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن في أسوان، أنه حرص على الاستماع للشباب ووجد الكثير منهم ليس له علاقة بقطاعات الاتصالات وتخصصاتها، لكن الشباب حرصوا على أخذ دورات تدريبية والتأهيل للحصول على فرصة عمل وتغيير تخصص دراستهم.

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