انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية غدا

تنطلق، غدا الأحد، في محافظة الإسماعيلية، المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جميع أحياء ومراكز وقري المحافظة، لمدة أربعة أيام متواصلة، تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين.

طرق بالأبواب

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أنّ مديرية الصحة استعدت بتجهيز 948 فريق يشارك في الحملة تم توزيعهم على أحياء الإسماعيلية الثلاث ومراكز أبوصوير والقصاصين والتل الكبير ومركز الإسماعيلية، وفايد ومركزي القنطرة شرق والقنطرة غرب.

وأضاف «حطب» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الحملة تتضمن الوصول إلى القري والعزب الحدودية في نطاق المحافظة بالكامل مع تخصيص فرق ثابتة، وأخرى متحركة وفرق مخصصة لطرق الأبواب لضمان الوصول إلى أكبر نسبة من المستهدف.

وأشار إلى أن حملة شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام متواصلة، حتي يوم الأربعاء 24 أكتوبر تتمركز فيها الفرق الثابتة للتطعيم في المراكز والوحدات الصحية؛ لاستهداف 235 ألف طفل من عُمر يوم وحتى 5 سنوات، المقيمين بالمحافظة من المصريين والأجانب.

ندوات لتوعية المواطنين

ونظمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية ندوات توعوية تحت شعار «التطعيم حياة» استكمالًا للدور التوعوي لإدارتي التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية، تناولت التنويه عن موعد انطلاق الحملة، وأماكن تواجد الفرق الثابتة ومواعيد عملها والفرق المتحركة من شقة لشقة.